حديقة مخيم سوف في جرش والتي قامت على تنفيذها لجنة خدمات المخيم، تفتح أبوابها لمدة ساعتين في اليوم، ثم يعمد حارس الحديقة الذي يمتلك كشكا بقربها إلى إخراج كل الأطفال الذين يبقون بعد الساعتين، مما يثير سخط هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم، سيما وأن المخيم يخلو من أي مكان آخر للترفيه.
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