تصطدم أحلام الإربديين بتوفير جهاز لتنظير الركبة في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي منذ فترة، كأول خدمة من هذا النوع في مستشفيات وزارة الصحة بالشمال، ببروقراطية العطاءات التي يبدو أنها ستحول دون تحقيق حلم طال انتظاره.