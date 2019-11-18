“يوم عجقة” بكل ما تحمله هذه الكلمة العامية من معنى، فأنت ستدخل في عدة نقاشات منذ الصباح وعدة مشاكل لتجد لها حلا، الجميل في الموضوع أنك ستتفاجأ كل ساعة بالأمور تتغير حولك، فساعة في صفك وساعة أخرى ضدك، انصحك بعدم ترتيب مواعيد لهذا اليوم لأنها ستتغير، ولن يتم شيء منها، مواليد 3 الى 9 أيار (مايو) هم الأكثر عرضة لهذه الأوضاع.

نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7