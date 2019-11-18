الثور

منذ 3 ساعات

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“يوم عجقة” بكل ما تحمله هذه الكلمة العامية من معنى، فأنت ستدخل في عدة نقاشات منذ الصباح وعدة مشاكل لتجد لها حلا، الجميل في الموضوع أنك ستتفاجأ كل ساعة بالأمور تتغير حولك، فساعة في صفك وساعة أخرى ضدك، انصحك بعدم ترتيب مواعيد لهذا اليوم لأنها ستتغير، ولن يتم شيء منها، مواليد 3 الى 9 أيار (مايو) هم الأكثر عرضة لهذه الأوضاع.
نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7

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لا داعي للذهول، فأنت لم تر شيئا بعد والصباح هي عينة ما ستشهده في الأيام القليلة القادمة، الأمور متداخلة في بعضها، ولن يسير شيء مثل ما تطلب بل على العكس كل الأمور ستعاكسك، وقد تحدث التعطيلات. تأجيل المواعيد سيكون الأهم، وخاصة في المساء حيث يلغى موعد بينك وبين شخص يجعلك مزاجيا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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