يلعب معك الحظ، وتفتح كافة الأبواب في وجهك، استغل هذا اليوم لتسير أمورك العالقة منذ فترة، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، لكن احذر من السرعة عند قيادتك لسيارتك فقد توشك أن تقع في خطر، لولا أن الحظ يساعدك لتجنبه، يوم جيد لكن لا تدع عصبيتك تفسد عليك يومك، وبالأخص في فترة المساء فاستمتع بسهرتك.

نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 9 الصحة : 9