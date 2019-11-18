الحمل

منذ 3 ساعات

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يلعب معك الحظ، وتفتح كافة الأبواب في وجهك، استغل هذا اليوم لتسير أمورك العالقة منذ فترة، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، لكن احذر من السرعة عند قيادتك لسيارتك فقد توشك أن تقع في خطر، لولا أن الحظ يساعدك لتجنبه، يوم جيد لكن لا تدع عصبيتك تفسد عليك يومك، وبالأخص في فترة المساء فاستمتع بسهرتك.
نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 9 الصحة : 9

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أرى ابتسامتك، فأنت تصبح سعيدا، ولا تدري لماذا، لكن عليك الصبر على فترة الصباح، وبعد ذلك الحظ في صالحك هذا اليوم ويدعمك، وكثير من مشاكلك تحل وبأسهل ما تتوقع، لكن دع عنك العصبية، وقلة الصبر في تعاملك مع من حولك. المساء به الكثير من الأحداث التي ستجعل ابتسامتك على وجنتيك، والسهرة أيضا ستكون جيدة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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