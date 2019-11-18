الجوزاء

منذ 3 ساعات

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أنت ذكي جدا اليوم، والآخرون يخافون منك لكثرة ذكائك وتحليلك للمواضيع بمنطقية وحكمة، أنت مدير ناجح، ولك قرارات حكيمة وقد تكسبك الكثير، قد يحاول أحد استفزازك في فترة ما بعد الظهر، لكني انصحك بعدم الاهتمام، وكأنك لم تسمع ما يقوله، المساء جيد لجلسة حميمية مع من تحب، لأن روحك المرحة ستغلب على الجلسة.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 8

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يوم جدا مهم، واعتبره هكذا للأمور المهمة التي تحدث معك، وخاصة انك ستختار بين كثير من الأمور في فترة الصباح، وقد تجد نفسك في موقف صعب جدا، ولكن سيكون الحظ معك لينشلك. في فترة ما بعد الظهر قد يعرض عليك عمل يحسن من وضعك المالي والمهني، لكن كن حكيما عند إعطاء قرارك، المساء يكون داعما لعلاقتك مع من تحب. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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