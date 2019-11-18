السرطان

منذ 3 ساعات

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تتساءل الى متى ستبقى تبذر الأموال؟ ومتى تنتهي المصاريف؟ واسئلة أخرى تتعلق بالناحية المادية، لا تقلق يا سرطان فأمورك المادية ستتحسن، لكنك ستعاني اليوم من مصاريف كثيرة قمت بتأجيلها منذ وقت طويل، المساء جيد لجلسة مع العائلة، لأنك غبت عنهم فترة طويلة.
نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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