أنت ماهر اليوم من التملص من المسؤولية، فأنت لا تحتمل سماع أي كلمة أو مواجهة أي مشكلة قد تفسد عليك هذا النهار الجميل، يوم قوي وبه كثير من الدعم لك، لكن احذر من أن تتكبر على من حولك، وخاصة إذا كنت من مواليد 1، 10 أو 19 آب (اغسطس)، طلتك ستكون لافتة في المساء، وتجذب الأنظار حولك، فعليك باستغلال هذه النقطة.

نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9