الأسد

منذ 3 ساعات

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أنت ماهر اليوم من التملص من المسؤولية، فأنت لا تحتمل سماع أي كلمة أو مواجهة أي مشكلة قد تفسد عليك هذا النهار الجميل، يوم قوي وبه كثير من الدعم لك، لكن احذر من أن تتكبر على من حولك، وخاصة إذا كنت من مواليد 1، 10 أو 19 آب (اغسطس)، طلتك ستكون لافتة في المساء، وتجذب الأنظار حولك، فعليك باستغلال هذه النقطة.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 9

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تنقشع الغيوم وتظهر الشمس، تشعر بقوة ونشاط وبالحيوية، العمل المتراكم لديك ستنجزه بسرعة، وبكل براعة مما يجعلك تتقدم بعملك بعد التراجع الذي عانيت منه. المساء سيكون جيدا للخروج مع الأصدقاء، وإذا كان لك حبيب، فلا مانع من تحسين علاقتك معه، فالحظ داعم لك بشكل كبير جدا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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