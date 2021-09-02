748 مليون دينار عجز الميزان التجاري مع منطقة التجارة الحرة العربية

عمان- ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 9ر45 بالمئة، ليصل إلى حوالي 748 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 4ر512 مليون دينار.

ووفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة، الصادر اليوم الخميس، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 7ر18 بالمئة، لتبلغ حوالي 076ر1 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 6ر907 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر28 بالمئة، لتبلغ حوالي 824ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 420ر1 مليار دينار. وبحسب الأرقام، ساهم هذا الارتفاع في زيادة استيراد المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة، بنسبة 5ر348 بالمئة، لتبلغ قيمتها حوالي 309 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 9ر68 مليون دينار. وبحسب التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 385 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 042ر1 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في نهاية شهر حزيران 657 مليون دينار.