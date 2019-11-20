جيتزي يزور اندية المحترفين لبحث خطة تطوير الفئات العمرية

الاتحاد الاردني

2019-11-20 12:21:42

يقوم المدير الفني للفئات العمرية في اتحاد كرة القدم، اليكساندر جيتزي، بعمل زيارات لاندية المحترفين، للتنسيق فيما يخص العمل الفني بين الاندية والاتحاد لتطوير الفئات العمرية.

وسيعقد جيتزي سلسلة اجتماعات دورية مع مدربي الفئات العمرية، خلال الاسبوع المقبل، بهدف العمل على آلية لتطوير الفئات العمرية الواعدة، والتي تعد من الركائز الاساسية في تطوير لعبة كرة القدم، بما يخدم تطلعات الاندية ويصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وسيبدأ جيتزي اولى زياراته الى نادي سحاب، يوم السبت المقبل 23 تشرين الثاني، فيما سيزور شباب الاردن والجزيرة يوم الاحد.