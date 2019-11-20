الجوزاء

منذ 50 دقيقة

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ما تزال صحتك على المحك، لا تخف فغداً سيزول كل شيء، لكن عليك الاستماع الى أوامر الطبيب، المزاجية وتغير رأيك بسرعة سيكونان المسيطران عليك خلال هذا اليوم، كما أن المفاجآت ستكون بطلة الأحداث فتغير المشاريع والأوقات سيكون وارداً، وبالأخص لمواليد 3 الى 9 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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