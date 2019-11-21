الحمل

منذ ساعة واحدة

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يوم صعب يا عزيزي فسيكون صعباً من أوله، ولن يسير شيء معك كما ترغب، التعب قد يسيطر عليك طوال اليوم، وقد تتعرض صحتك لبعض الانتكاسات. في فترة المساء سيعرض عليك دعوات للخروج، لكنك سترفضها جميعها لعدم رغبتك بالخروج، مواليد آذار هم الأكثر تعباً اليوم.
نسب النجاح من 10: العمل 6 العاطفة : 6 الصحة : 6

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