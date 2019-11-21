الثور

منذ ساعة واحدة

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قوتك وجبروتك وشخصيتك ستكون نقمة عليك اليوم، لأن الحبيب سيفاجئك بردة فعله الغريبة والرافضة للأسلوب الذي تتعامل به، أما بالنسبة لمجال العمل، فالأمور جيدة جداً وعليك استغلال طلتك وأسلوبك للتأثير على الآخرين في تمرير ما تريد فعله، المساء لن يكون جيداً، وخاصة أن علاقتك العاطفية ليست على ما يرام، فالأفضل الخروج مع أصدقائك.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8

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تستطيع فعل ما تريد اليوم، فالأبواب ما تزال مفتوحة أمامك، لذلك لا تدع هذه الفرص تفوتك، العصبية واردة لهذا اليوم، وخصوصاً أن أشخاص يقومون بعمل أمامك أنت لا ترضى عنه، تتحرك كثيراً ولا تجلس على كرسيك مطلقاً، يوم جيد للبدء بأي مبادرة أو مشروع تريده، أكثر المحظوظين لهذا اليوم هم مواليد 2 الى 11 أيار (مايو). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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