قوتك وجبروتك وشخصيتك ستكون نقمة عليك اليوم، لأن الحبيب سيفاجئك بردة فعله الغريبة والرافضة للأسلوب الذي تتعامل به، أما بالنسبة لمجال العمل، فالأمور جيدة جداً وعليك استغلال طلتك وأسلوبك للتأثير على الآخرين في تمرير ما تريد فعله، المساء لن يكون جيداً، وخاصة أن علاقتك العاطفية ليست على ما يرام، فالأفضل الخروج مع أصدقائك.

نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8