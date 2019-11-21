الجوزاء

منذ ساعة واحدة

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أنت اليوم تستغرب من أن الأمور تسير معك عكس ما تتوقع وللأفضل، عليك باستغلال هذا اليوم لإنجاز الأعمال الصعبة التي تتطلب منك جهدا كبيرا، يوم جيد وبالأخص في فترة المساء حيث تتم دعوتك للعشاء، خصص بعض الوقت لمن تحب في المساء، وبالأخص اذا كانت لديكما مشاكل من قبل فقد تحل اليوم.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

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