يوم الحيرة والمزاجية، فاليوم ستكون بأكثر من عقل وتتردد كثيراً في اتخاذ القرارات واختيار الأشياء، المفاجآت أيضاً ستكون المسيطرة في ساعات الظهيرة، لكنها ستكون لصالحك وتدعمك، انتبه الى صحتك في ساعات المساء، ولا داعي لأن تكثر في الأكل، خاصة اذا كنت من مواليد حزيران.

نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6