الأسد

منذ ساعة واحدة

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إنه يوم الإنجازات الحقيقية لك يا مولود الأسد، وخاصة المسار العملي الذي سيكون الأنجح عندك، يوم الأفكار والمشاريع فلا تخف وغامر بمقترحاتك، وابدأ مشاريعك، فالحظ يخدمك وقرارك سيكون في محله، علاقتك مع الحبيب تتجه الى النقطة التي تريدها، وخاصة في المساء، فهو الأفضل على الإطلاق.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

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