لديك الكثير من التقدم، لكن حاول أن لا تعتمد على حظك، وعلى أشياء أخرى في العمل، لأن مسؤوليات كبيرة تنتظرك اليوم ومشاكل لن تجد لها حلا ستلوح في الأفق، حاول أن تبقى على هدوئك، وأنا واثق من أنك ستجتازها، في فترتي ما بعد الظهر والمساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب، لكنها تنتهي على خير.

نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9