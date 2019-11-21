العذراء

منذ ساعة واحدة

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لديك الكثير من التقدم، لكن حاول أن لا تعتمد على حظك، وعلى أشياء أخرى في العمل، لأن مسؤوليات كبيرة تنتظرك اليوم ومشاكل لن تجد لها حلا ستلوح في الأفق، حاول أن تبقى على هدوئك، وأنا واثق من أنك ستجتازها، في فترتي ما بعد الظهر والمساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب، لكنها تنتهي على خير.
نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9

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ما زلت في مقدمة كل الابراج لهذا اليوم، القوة والنشاط وثقتك بنفسك لا تفارقك ابدا، يوم آخر جيد لأخذ القرارات وإصدار بعضها، لكن انتبه من أي شخص في العمل قد يحاول الايقاع بك وإبعادك عن هدفك، مشكلة عائلية صغيرة قد تطرأ عند المساء لكنها ستنتهي سريعا فلا تقلق واستمتع بليلتك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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