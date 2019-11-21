الميزان

منذ ساعة واحدة

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وضعك مختلف عن أمس وتشعر بتغير كبير الى الأحسن، ومزاجك في وضع أفضل من قبل، تبدأ الأمور العملية بأخذ المنحنى الجيد منذ الظهيرة، وتسيطر على الأوضاع التي حولك جيداً، يوم جيد لتوقيع العقود والذهاب لمقابلة عمل، المساء جيد لجلسة هادئة مع أفراد العائلة، لأنك منذ فترة لم تجلس معهم.
نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 8 الصحة: 8

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عليك بالاحتمال والتروي ولا تدع أعصابك التعبة تتولى الأمور. يفضل أن تأخذ راحة هذا اليوم، فهو ليس باليوم الجيد، بل أصعب من يوم أمس، تزداد المشاكل والاوضاع المتوترة خلال فترة الظهيرة، في فترة ما بعد الظهر لديك بعض الأمور لتوليها، ومؤجلة منذ فترة، لكن أفضل أن تؤجلها الى يوم آخر. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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