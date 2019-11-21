العقرب

منذ ساعة واحدة

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من الأفضل أن تنام طوال اليوم، وأن لا تفعل أي شيء، فكل ما تفعله سيؤخذ ضدك، الوحدة تصيبك، والإحساس بالتعب يسيطر عليك، خذ حذرك من أي فعل أو مبادرة في العمل. في المساء قد ينتابك التعب ومزاجك لا يجعلك تقبل أي دعوة للخروج، وبالأخص مواليد تشرين الأول.
نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

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انتبه لأمورك العائلية ووضعك في البيت، فهم أكثر أهمية من عملك فلا تدع انشغالك المتكرر والمتواصل يبعدك عم تحب قد يطرح موضوع للمناقشة يسفر عن مناقشة حادة بين أفراد عائلتك، قد يفيدك الخروج برفقة من تحب أو مع اصدقائك، لكي تتفادى أي مشاكل، احذر أيضا على مصاريفك الكثيرة في المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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