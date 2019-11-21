من الأفضل أن تنام طوال اليوم، وأن لا تفعل أي شيء، فكل ما تفعله سيؤخذ ضدك، الوحدة تصيبك، والإحساس بالتعب يسيطر عليك، خذ حذرك من أي فعل أو مبادرة في العمل. في المساء قد ينتابك التعب ومزاجك لا يجعلك تقبل أي دعوة للخروج، وبالأخص مواليد تشرين الأول.

نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5