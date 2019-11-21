القوس

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأمور هادئة جداً، ولا يوجد أي تغير، تشعر بالملل والساعات تمر ببطء شديد، لكن هذا في الصباح، لكن في وقت الظهيرة ستتسارع الأحداث من حولك، وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك، احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء، فحاول الخروج والاستمتاع مع حبيبك بدلا من ذلك.
نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 8

مقالات ذات صلة

ألا يكفي ما فعلته أمس، فما زلت تدفع ثمن أخطائك، فعليك التروي اليوم والتعلم من الأمور التي حدثت معك، ما زالت جرأتك وتهورك يؤثران عليك فلا تدعهما يدمران علاقتك مع مديرك أو زملائك في العمل، لأنك سترد لهم الكلمة بعشرة. بعدك عن حبيبك اليوم أفضل، لكي لا تحدث شجارات، وبالأخص مواليد 2 الى 11 كانون الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يوم واحد

تبدو قويا اليوم ولا أحد يستطيع السيطرة عليك، فأنت تريد أن يمشي كل ما تقوله سواء أكان صحيحا أم خاطئا، قراراتك جريئة جدا وغير مبنية على التفكير، مما يجلب لك بعض المشاكل، يوم لا بأس به في مجال العمل، لكن ليس بجيد على صعيد العاطفة التي توجد بها مشاكل في فترة المساء، لكن الخطأ يقع عليك أنت لا الطرف الآخر. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة: 8 من 10

منذ يومين

تقفز من السرير مستعجلا لتبدأ نهارك الذي يبدو به الكثير من الأعمال والمواعيد، عليك ترتيب أمورك منذ الصباح، لكي لا تقع في الحيرة والضياع، يوم جيد للعمل والمشاريع، فالأمور تسير في مصلحتك، وتلقى التصفيق من رؤسائك لعمل تنجزه. تفكر في أخذ راحة في المساء، لكن دعوة فجائية تطرح عليك تغير من برامجك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 3 أيام

ما تزال الأمور العملية تتصدر قائمة اهتماماتك وتتأخر في العمل لوقت متأخر احذر من مشكلة قد تحدث وتحدث تعطيلاً لك الاكتئاب والملل سيسيطران عليك في فترة المساء لعدم وجود ما تفعله، احذر من رؤية من تحب أيضاً، لأن الأمور لن تسير بينكما بشكل جيد بل المناقشات ستسيطر على الأجواء. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock