تهورك قد يقودك الى الجنون، أما جرأتك فهي موضوع آخر، فأنت في مجال عملك لن تهتم لأي شيء، وستضرب بمبادئك عرض الحائط، عليك بتمالك نفسك، وخاصة عندما تواجهك مشكلة في فترة ما بعد الظهر، المساء قد يبقيك بالبيت، ولن يكون لديك برامج مما يجعلك تشعر بالملل.

نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9