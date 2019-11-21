الجدي

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

تهورك قد يقودك الى الجنون، أما جرأتك فهي موضوع آخر، فأنت في مجال عملك لن تهتم لأي شيء، وستضرب بمبادئك عرض الحائط، عليك بتمالك نفسك، وخاصة عندما تواجهك مشكلة في فترة ما بعد الظهر، المساء قد يبقيك بالبيت، ولن يكون لديك برامج مما يجعلك تشعر بالملل.
نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 9

مقالات ذات صلة

يوم ممتاز جدا، وبه الكثير من الأمور الجيدة التي ستسعدك، قد يكون لديك العديد من الأخبار الجيدة، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فقد يكون لديك العديد من البرامج المسلية. أما في فترة المساء فالأجواء ستبقى مسلية وقد يكون بعضكم على سفر. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

إنه من الأيام الجيدة في شهر آب يا صديقي الجدي، والحظ يدعمك بكل قوة وهنالك بعض الأخبار الإيجابية التي قد تستقبلك في الصباح، مما يجعلك فرحا وسعيدا. في فترة ما بعد الظهر احذر من عدوانيتك، واستجم في هذا اليوم الذي قد يجلب لك الأحداث الجيدة من الصباح للمساء. الأكثر حظا هم مواليد شهر كانون الأول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة: 9 من 10

منذ يومين

قد لا تراك عائلتك وأصدقاؤك اليوم لكثرة انشغالك بالأمور حولك، وخاصة بالعمل الذي سيأخذ غالبية وقتك، العمل الاضافي وارد في فترة المساء لتعرضك لضغط عمل كثيف ومفاجئ، انصحك بالذهاب وأخذ قسط كبير من الراحة في المساء قبل أن تخرج للترفيه عن نفسك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ 3 أيام

عليك بالصبر يا عزيزي فهذا اليوم هو يوم آخر من الأيام المتعبة بالنسبة إليك، لكن عليك بالمحافظة على صحتك فهي أهم شيء، وخاصة المعدة التي تشهد تلبكا، العمل لا تسأل عنه فالضغوطات والمشاكل ستكون في أوجها في فترة الظهيرة، المساء قد يبدو مملا وهادئا، مواليد 2 الى 10 كانون الثاني (يناير) هم الأكثر توتراً. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock