الدلو

منذ ساعة واحدة

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شخصيتك فذة وقوية يا مولود الدلو، واليوم تعرف ماذا تريد، تواجه كل الناس بقوة، العمل ممتاز وخاصة أنك تبدع به في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فقد يكون لديك بعض الأخبار الجيدة. كرمك سيكون كبيراً هذا المساء، ومبلغ مالي لا بأس به سيخرج من جيبك.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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كن أكثر تفاعلا مع الآخرين ولا تبقى صامتاً، لأن الصمت لن يفيدك بل العكس فانه يفتعل لك المشاكل ويضعك بموقف لا تحسد عليه في النهاية. لكن عند الظهر يتغير مزاجك وتصبح مستعداً للمواجهة واعطاء عملك أهمية أكبر، تسعى نحو أهدافك وتكون سيدا عى نفسك. تشعر بالتعب عند آخر النهار. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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