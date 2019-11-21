يوم عملي يا مولود الحوت، فستذهب الى عملك مصمماً على إنجاز المتراكم منه منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الصباح. كما أنك ستواجه مشكلة، لكنها ستكون عابرة وتسيطر عليها، المساء جيد ويحمل الكثير من التسلية لك، لكن احذر أن تتسرب الكآبة إليك، وبالأخص مواليد شباط.

نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8