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75 ديناراً عيدية لمنتفعي صندوق الزكاة

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قرر مجلس ادارة صندوق الزكاة برئاسة رئيس مجلس ادارة الصندوق وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل الموافقة على صرف عيدية مقدارها 75 دينارا لجميع الاسر الفقيرة والايتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال ابو البصل خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الاثنين، ان هذا القرار يأتي ضمن سياسة الصندوق والمتمثلة بمد يد العون والمساعدة للفقراء وإعطائهم الحق في الاحتفال والشعور بأجواء الفرح والعيد كغيرهم من ابناء الوطن.

وأشار الى ان الكلفة التقديرية بلغت 320 الف دينار، وسيتم ايداعهم من خلال ارقام حساباتهم لدى البنك الاسلامي الاردني نهاية الشهر الحالي مع راتب شهر تموز.

وبين انه بالاضافة الى صرف العيدية وافق المجلس على شراء 20 الف حقيبة مدرسية ومستلزماتها ضمن مواصفات عالية الجودة وتوزيعها من خلال مديريات الاوقاف ولجان الزكاة في المملكة على مستحقيها من الطلبة الفقراء والمحتاجين.

وأوضح أن هذه الحقائب سيتم توزيعها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وبعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمساعدة أهالي الطلبة المحتاجين في تأمين جزء من مستلزمات الطلبة.

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