75% من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي و25% للجزيرة في كأس الكؤوس

عمان – الغد – أنجز اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء، كافة الترتيبات الإدارية والأمنية لمباراة كأس الكؤوس لموسم 2020، والتي تجمع فريقي الفيصلي والجزيرة عند الخامسة مساء السبت المقبل، على ستاد عمان الدولي.

وتم خلال الإجتماع الذي ترأسه نائب مدير دائرة المسابقات محمد منكو، استعراض كافة المتطلبات المتعلقة بالمباراة، بحضور مندوبي الأندية والجهات الأمنية، حيث سيتولى اتحاد الكرة الإشراف على جميع الأمور التننظيمية والإدارية للقاء.

وتم اعتماد ما نسبته 75% من سعة المدرجات لجمهور الفيصلي، و25% للجزيرة على النحو التالي:

( 4400 ) تذكرة للدرجة الأولى يسار المنصة لجمهور الفيصلي.

( 4400 ) تذكرة للدرجة الأولى يمين المنصة لجمهور الجزيرة.

( 6400 ) تذكرة للدرجة الثانية لجمهور الفيصلي.

( 450 ) تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور الفيصلي.

( 450 ) تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور الجزيرة

على أن تفتح بوابات الملعب عند الواحدة ظهرا.

وسيتم بيع التذاكر في ستاد عمان الدولي على مدار يومي الخميس والجمعة، من الساعة الواحدة ظهراً حتى السابعة مساء في الأكشاك المخصصة.

كما بإمكان الجماهير شراء تذاكر المباراة إلكترونيا عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وبناء على اتفاق إدارة الفريقين، حُددت أسعار التذاكر كما يلي:

10 دينار للدرجة الخاصة.

4 دنانير للدرجة الاولى.

3 دنانير للدرجة الثانية

وسيكون دخول المنصة الرئيسية لأعضاء مجلس إدارة الناديين، وحاملي الدعوات الخاصة بالمباراة، ولن يسمح باصطحاب الأطفال تحت أي ظرف.

وتقرر تخصيص المدخل رقم (1) لدخول أعضاء ادارة الناديين وحاملي الدعوات، وكوادر الإتحاد والإعلام بمركباتهم، والمدخل (3) لجمهور الفيصلي، والمدخل (9) لجماهير الجزيرة.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فسيتم حسم النتيجة باللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة.