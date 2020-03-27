750 طن خضار وفواكه وورقيات وردت إلى السوق المركزي

عمان- قال مدير السوق المركزي المهندس انس المحادين ان عملية البيع في السوق تتم لتجار التجزئة فقط وتعتمد على العرض والطلب.

وبين في تصريحات صحفية، انه من المتوقع انخفاض الأسعار بعد الساعة الثانية عشرة بازدياد الكميات، مشيرا الى انه وردت إلى السوق المركزي السوق الثاني” العاشرة صباحا” وبعد مرور ساعة تقريبا 750 طن خضار وفواكه وورقيات. وأوضح ان الأسعار ترتبط بالتحديد السعري لبعض المنتجات حيث لا يستطيع تاجر التجزئة شرائها في حال ارتفاع سعرها كونه محكوم بسعر محدد في عملية البيع للمستهلك.

والجدير بالذكر ان المعدل لكميات الخضار والفواكه التي كانت ترد إلى السوق في الأيام العادية تتراوح ما بين 3 الاف إلى 3200 طن يوميا .(بترا)