“رديف” الوحدات يتغلب على الصريح في بطولة “سلطان العدوان”

مصطفى بالو

عمان– تغلب فريق رديف الوحدات على الصريح بنتيجة 3-2، في منافسات بطولة الراحل “سلطان العدوان”، والتي ينظمها النادي الفيصلي تخليدا لذكرى رئيس النادي المرحوم سلطان العدوان، حيث حفلت المباراة بالندية وتبادل الفريقين التعادل، وانتزع مهاجم الوحدات شاهر شلباية هدف الوحدات الثالث والثمين، من المباراة التي جرت على استاد الملك عبدالله بمنطقة القويسمة مساء الاثنين.

المباراة في سطور

النتيجة: الوحدات 3 الصريح 2

الأهداف: سجل للوحدات مهند سمرين د.25 وشاهر شلباية د. و54 ود.78، فيما سجل للصريح عبدالرؤوف الروابدة د.27، من ركلة جزاء، ومحمد العكش د.59.

الحكام:محمد شديفات، أنس خوالدة، زيد حواورة، وبلال سني رابعا:

العقوبات: طرد أنس العوضات، وأنذر محيسن أبوجبلة (الوحدات) وأنذر سلمان الخطيب (الصريح)

الملعب: الملك عبدالله الثاني بالقويسمة

مثل الفريقين:

–الوحدات: عبدالله الفاخوري، دانيال عفانة، أحمد ثائر، ثائر سمرين، معاذ العموري، احمد طنوس، يزن شوكت(حمزة مرضي)، خضر الحاج، مهند سمرين(محيسن أبوجبلة)، شاهر شلباية(ابراهيم جمعة) وأنس العوضات.

–الصريح: خالد العثامنة، هيثم البطة، علاء التميمي، سلمان الخطيب، صدام شهابات، معاذ العجلوني، هاشم عبداللطيف، عبدالرؤوف الروابدة(محمد الشقران)، مجدي العطار، عارف الحاج(أحمد عياد)، ومحمد العكش.

الوحدات 2 الصريح 1

حوار هادئ، تركزت لغته على بسط السيطرة في منطقة العمليات، فرديف الوحدات يتحرك بلمسات يزن عقل واحمد طنوس في محور ارتكاز البناء، وتدوير الكرة لاستثمار انطلاقات العوضات ومهند سمرين، بما يحدث الارباك في دفاعات الصريح، والتي قادها رباعي الدفاع هيثم البطة، علاء التميمي، سلمان الخطيب، معاذ العجلون، لتجازها بالكرات التي تمنح خضر الحاج وشاهر شلباية، لهز شباك حارس الصريح خالد العثامنة.

الصريح الذي انطلق في عملياته بخبرة صدام شهابات، ومحاولاته لتنشيط تحركات هاشم عبداللطيف وعارف الحاج، والاستنجادد بقدرات عبد الرؤف الروابدة، لمجاراة سسرعة وحيوية شباب الوحدات، ومحاولة كسر الحصار الذي فرضته دفاعات الوحدات، بقيادة أحمد ثائر، دانيال عفانة، ثائر سمرين ومعاذ العموري، وايجاد الحلول الكفيلة لتمويل المهاجمين مجدي العطار ومحمد العكش.

ودارت الأحداث بين أفضلية شباب الوحدات، والوصول المتكر الى الثلث الأخير من ملعب الصريح، والأخير يحاول الرد بكرات توصله الى مرمى عبدالله الفاخوري، واستطاع مهند سمرين أن يضع فريقه بالمقدمة، عندما استلم كرة في صندوق الصريح مواجها العثامنة، ووضع الكرة بحرفنة في مرمى العثامنة عند د.25، ولم تمر دقيقتين حتى كان الصريح يرد بهجمة سريعة، وصلت الكرة الى العطار الذي حاول محاورة الفاخوري، وتعرض للإعثار احتسب معها حكم المباراة ركلة جزاء، نفذها عبدالرؤوف الروابدة بنجاح معدلا النتيجة للصريح د.27، ليرد الوحدات بهجمات متكررة، رد معها حارس الصريح كرة شاهر شلباية، وووقف بالمرصاد لكرة العوضات في مشهدين، لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل بنتيجة 1-1.

“شلباية يحسمها”

ورغم ان الصريح أبدى رغبة هجومية بالشوط الثاني، ونسق من ألعابه بحيوية شهابات وعبد الرؤوف وعبداللطيف، ورد الفاخوري رأسية العطار، إلا ان شاهر شلباية كان له رأي آخر، عندما استلم كرة مواتية في المنطقة المحرمة للصريح، مواجها العثامنة ووضع الكرة بهدوء على يساره، مسجلا الهدف الوحداتي الثاني عند د.52، وسط اعتراضات من لاعبي الصريح بعدم صحة الهدف الهدف بداعي التسلسل.

ولم يطل رد الصريح الذي اقتنع بصرورة الهجوم والتقدم الى المواقع الوحداتية، ورغم أنه اصطدم بقوة الدفاعات الوحداتية، إلا انه لجأ للتسجيج من بعيد، ليطلق محمد العكش تسديدة بعيدة من خاج المنطقة، وجدت طريقها الى مرمى حارس الوحدات الفاخوري، مسجلا الهدف الثاني للصريح د.59، ليطرح مدرب الصريح ورقتي محمد الشقران وأحمد عياد بدلا من الروابدة والحاج، فيما رد مدرب رديف الوحدات بسام الخطيب، بإشراك حمزة مرضي بدلا من يزن شوكت.

ورغم معاناة الوحدات من النقص العددي، بعد طرد لاعبه أنس العوضات لنيله الإنذار الثاني، إلا أن مهاجمه شاهر شلباية كان له رأي آخر، عندما غمز الكرة الثاابتة التي نفذها العوضات، في مرمى العثامنة ممسجلا الهدف الثالث للوحدات د.78، ليشرك مدرب الوحدات محيسن أبو جبلة بدلا من مهند سمرين، وابراهيم جعة بدلا من شاهر شلباية، واستمر الحوار حتى انتهت المباراة بفوز رديف الوحدات 3-2.