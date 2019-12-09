أحال رئيس الوزراء قضية تتعلق بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد في الفترة 2016 – 2017 الى النائب العام، لوجود نقص في المقبوضات لدى المحاسبة بقيمة 218 الف دينار بسبب الاختلاف بين المبلغ المقبوض بموجب النسخة الثانية (الزهرية) المحفوظة لدى قسم الأشعة بشعبة التصوير الطبقي وبين نسخة الجلد (الزرقاء) التي ترحل الى دفتر ارسالية الصندوق، وفق التقرير السنوي لديوان المحاسبة.
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