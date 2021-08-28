76 ألف طلب للقبول الموحد.. والنتائج مطلع تشرين الأول

عمان-الغد- قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن عدد الطلبات التي تم تقديمها لوحدة القبول الموحد حتى مساء السبت وصلت إلى أكثر من 76.5 ألف طلب.

وأضاف الخطيب، لموقع هلا أخبار، أن 73 ألف من المتقدمين قاموا بتسديد رسم الالتحاق بينما 2708 طلاب لم يسددوا الرسم.

ودعا الطلبة الذين لم يسددوا الرسم إلى ضرورة تسديده في أسرع وقت حتى لا يتم استبعادهم من طلبات القبول الموحد.

وأكد أن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لتحديد الأعداد التي ستقبل في الجامعات الحكومية للعام الحالي، مرجحا قبول 50 ألف طالب في الجامعات كما كان في العام الماضي.

ولفت إلى أن اقبال الطلبة على التخصصات المستحدثة مؤخرا جيد كونها محصورة للفرع العلمي، متوقعا صدور نتائج القبول الموحد مطلع شهر تشرين الأول.

وعن نسب التطعيم في الجامعات، نوه الخطيب إلى أن أكثر من 90 بالمئة من أعضاء الهيئة التدريسية حصلوا على المطعوم وأكثر من 60 بالمئة من طلبة الجامعات أيضا حصلوا على المطعوم، داعيا الطلبة إلى التوجه للحصول على اللقاح.