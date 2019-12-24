الأسد

منذ 3 ساعات

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يوم مصيري في حياتك يا مولود الاسد، فلديك الكثير من القرارات لكي تتخذها، كما تقوم ببعض المبادرات، والجيد في الأمر أن كل ذلك يسير لصالحك ويدعمك الحظ طوال هذا اليوم، لا تستعجل الأمور في فترة المساء، وخاصة أثناء قيادتك لسيارتك وثانيا أثناء تحدثك مع من تحب، فحاول أن تفهم ماذا يريد قبل إعطاء الجواب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

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