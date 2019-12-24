العذراء

منذ 3 ساعات

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“أنت اليوم تائه ولا تعرف شيئا، يسألك الآخرون بالشرق فتجاوب بالغرب، تشعر بأنك لا تقف على الأرض، لكثرة الأمور المختلطة عليك، والتي لا تجعلك تعرف ماذا تفعل كما أن المفاجآت تلعب دورا مهما اليوم لتصبح عصبيا، قد تتردد في علاقتك مع حبيبك هذا المساء، لكن لا تقم بأي قرار قد تندم عليه فيما بعد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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