قوة، ثقة، حكمة ودقة في الكلام والفعل، هذا ما ستكون عليه اليوم يا مولود الحمل، فأنت لن تعرف نفسك للقوة التي تشع منك، تدخل في جدالات ومناقشات في الظهيرة تصب في صالحك وتدعم موقفك، أما في المساء فإن الأوضاع هادئة بعض الشيء، لكن أحد المقربين منك يطلب منك شيئا يجعلك مشغولا طوال المساء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

