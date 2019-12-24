الأعمال المنزلية لن تتركك وتعوضك عن أعمالك في المكتب، فلديك الكثير من الأعمال لم تقم بها منذ وقت طويل نظرا للظروف التي مررت بها، لذا فإن وقت الظهيرة يكون ضاغطا بشكل كبير، مما يجعلك تفقد عصبيتك في بعض الأحيان على أفراد أسرتك، تخطط في المساء للخروج، لكن خططك تبوء بالفشل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

