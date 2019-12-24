يوم صعب يا مولود الجوزاء، فأنت منذ الصباح غير راغب في عمل أي شيء، ومع ذلك فإن المشاكل والمتطلبات العائلية تضغط عليك لتعاكسك، احذر على صحتك وحاول أن تعتني بها بشكل جيد، وخاصة على معدتك التي قد تتعرض لوعكة في فترة المساء، وخاصة لمواليد 5 إلى 11 حزيران (يونيو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 5 من 10

