الجوزاء

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم صعب يا مولود الجوزاء، فأنت منذ الصباح غير راغب في عمل أي شيء، ومع ذلك فإن المشاكل والمتطلبات العائلية تضغط عليك لتعاكسك، احذر على صحتك وحاول أن تعتني بها بشكل جيد، وخاصة على معدتك التي قد تتعرض لوعكة في فترة المساء، وخاصة لمواليد 5 إلى 11 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 5 من 10

مقالات ذات صلة

تشعر بوجع في جسدك في الصباح الباكر، وتفكر في أخذ إجازة كي تريح نفسك من هذا اليوم الذي لا يبدو جيدا، تلقي الأعمال بحملها عليك في فترة ما بعد الظهر مما يجعلك تبدو بحالة عصيبة، المساء سيكون هادئا جدا، وأنت لست معتادا على هذا الهدوء، مما يضعك في حالة كآبة. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يوم واحد

صباح هادئ تشرب فنجان قهوتك بكل هدوء، وتبدأ نهارك بداية بطيئة جداً، قد يكون الكسل هو أسباب ذلك، لكن الأحداث المتوالية في فترة الظهيرة تجعلك تتحرك، في فترة ما بعد الظهر قد يبدأ مزاجك بالتغير، وذلك بسبب بعض الأمور التي قد تحدث، كما أن المساء به بعض المشاحنات مع شريك حياتك، أو أحد أفراد عائلتك. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يومين

استغل هذا اليوم يا جوزاء لتقوم بأعمالك، وما تراكم منها عليك، فما يزال الفلك يدعمك، قد تظهر مشكلة خلال فترة الظهيرة تجعل مزاجك عصبيا لفترة وجيزة، لكن لا تقلق فأنت منتصر بإذن الله، أما فترة المساء فهي الأفضل، وتشعر خلالها براحة كبيرة وقد يكون لديك مناسبة اجتماعية، أكثر المحظوظين عاطفياً لهذا اليوم هم مواليد 1 الى 10 حزيران. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ 3 أيام

استغل ما تقدر من الحظ الموجود الى جانبك، والذي سيرافقك في ساعات الصباح الأولى فقط، فبعد ذلك ستتغير الأمور، لكنها لن تكون سيئة، وخاصة على نطاق العمل الذي سيبقى ناجحا. جاذبيتك ستزداد هذا المساء للجنس الآخر، وتبدو في أحلى طلة لديك، لكن عليك عدم افتعال المشاكل مع من تحب، فأنت تستفزه بحركاتك ومراوغتك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock