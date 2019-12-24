السرطان

منذ 3 ساعات

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تبدو جذابا ومتألقا هذا اليوم، فلديك كاريزما قوية تجذب بها من حولك، نزهة أو سفرة غير متوقعة في الصباح تجعلك سعيدا، في فترة ما بعد الظهر قد تخرج للتسوق فاحذر من مصاريفك الكثيرة، أما في المساء فقد تدعى الى حفلة أو تجمع تسر به كثيرا، لكن من الأفضل أن لا ترى من تحب، لأنك قد تجادله على أتفه الأسباب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

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الأوضاع الفلكية لا بأس بها اليوم، وتدعمك بكل قوة وخاصة في مظهرك وتأثيرك على غيرك، قد تكون مغناطيسيا للجنس الآخر لابتسامتك وطلتك الجميلة، لكن لا تكن عنيدا جدا في تصرفاتك، وحاول أن تكون أكثر تفهما وأقل غيرة مع حبيبك الذي سيحدثك بموضوع مهم في هذا المساء، مواليد شهر حزيران هم الأكثر جاذبية لهذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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