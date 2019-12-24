الميزان

منذ 3 ساعات

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تهمك العائلة جدا وتركز عليها في معظم وقتك هذا اليوم، فأنت مهملهم منذ وقت لكثرة الأعمال؛ الضغوطات العائلية ستكون على أشدها في فترة الظهيرة، ولكن عليك الحذر في كلامك، فانصحك بأن لا تتدخل بما لا يعنيك، لأنك قد تندم جدا. المساء جيد وقد تخرج للترفيه عن نفسك مع أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9من 10

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لا داعي لكل هذا الإسراف وحكم عقلك يا مولود الميزان من هذه الناحية، فوضعك المالي على شفير الهاوية. لا تدخل في مناقصات، ولا توقع عقودا اليوم اذا كنت صاحب تجارة أو مؤسسة، لأنها قد لا تكون لصالحك، وبالأخص في فترة الظهيرة، في المساء تركز على أمورك العائلية والعاطفية التي شهدت تراجعا في الفترة الماضية. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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