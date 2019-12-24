القوس

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مع أن لديك الكثير من المشاغل، لكنك تشعر براحة نفسية داخلية بعد الأوضاع التي مررت بها في الأيام الماضية، الثقة بالنفس والقوة هي أفضل ما يحصل لك، لذلك استغل هذه الظروف للقيام ببعض الأعمال المتأخرة والقيام بالمبادرات، في المساء يكون الوضع هادئا قليلا، لكنك مرتاح جدا وتفضل الجلوس في البيت عن الخروج.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

وضعك اليوم مختلف عما كنت عليه في الأيام الأخيرة، قوتك ورجوعك الى نشاطك المعتاد وسيطرتك على أمورك كافة تعود من جديد، يوم جيد لإصدار القرارات وإعطاء الأحكام، سيشعر حبيبك أو شريك حياتك بتسلطك اليوم، فحاول أن تجعل عاطفتك أقوى تجاهه، وخاصة في المساء الذي سيشهد توترا بينكما، اذا لم تأخذ بنصيحتي. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يوم واحد

ما تزال تتعرض للضغوطات يا مولود القوس، لذلك عليك تمرير فترتي الصباح والظهيرة بكل هدوء، ولا تصب على النار زيتا، مشاكل في العمل لا بد منها، لكنك ستكبر حجمها أكثر مما تستحق، في المساء تبدأ أمورك بالتحسن بشكل ملموس، وخاصة اذا كنت من مواليد 23 الى 28 تشرين الثاني، أما بقية المواليد فيبقون تحت الضغوطات. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

منذ يومين

شعورك سيئ اليوم، أنت متضايق وأيضا يصيبك الملل من كل شيء حولك، يزداد الضغط النفسي والجسدي عليك في فترة الظهيرة، شعورك بالإرهاق والتعب وارد، فاحذر القرارات المتسرعة وفقدان أعصابك مع حبيبك في المساء، فقد تظلمه بما قد تقوله، ومن ليس لديه حبيب فقد يجد البيت ملاذه الوحيد. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ 3 أيام

يبدأ يومك بداية هادئة جدا، وقد تفرح لسير الأمور هكذا. لكن لا تتعجل يا صديقي لأنه عند الظهيرة سيبدأ المسلسل الدرامي، فحاول أن تكون هادئاً، ولا تجعل العصبية والمزاجية تتحكمان بك، قد تشهد مناوشات، وتواجه العديد من المشاكل في العمل في فترة ما بعد الظهر. في المساء تبدأ مزاجيتك بالتأثير على من حولك، وخاصة من تحب، فاحذر من أي قرار قد تتخذه بهذا الشأن. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock