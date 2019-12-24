العقرب

منذ 3 ساعات

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تفكر كثيرا في وضعك المادي الذي لا يسرك إطلاقا، فالمصاريف في ازدياد دائم يوما بعد يوم، وذلك لكثرة صرفك للمال دون اقتصاد، ومع كل ذلك تقوم بدعوة بعض الأشخاص للعشاء مما يزيد الأمر سوءا، الأمور العاطفية في وضع جيد، وخاصة في المساء، فهي أكثر دعما وقوة من أي وقت مضى.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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يمكننا القول إن أوضاعك جيدة لهذا اليوم، تفكر كثيرا بوضعك المالي الذي يشهد تدهورا كبيرا بسبب المصاريف الكثيرة التي تتعرض لها، عواطفك الجياشة ورومانسيتك ستغيران مزاجك في فترة المساء، خصوصا أن الحبيب يدعمك ويفهمك بسرعة، أكثر المستفيدين من هذه الأمور هم مواليد شهر تشرين الأول. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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