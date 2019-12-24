تفكر كثيرا في وضعك المادي الذي لا يسرك إطلاقا، فالمصاريف في ازدياد دائم يوما بعد يوم، وذلك لكثرة صرفك للمال دون اقتصاد، ومع كل ذلك تقوم بدعوة بعض الأشخاص للعشاء مما يزيد الأمر سوءا، الأمور العاطفية في وضع جيد، وخاصة في المساء، فهي أكثر دعما وقوة من أي وقت مضى.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

