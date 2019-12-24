الحوت

منذ 3 ساعات

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اليوم ستضرب بجميع الأمور عرض الحائط، ولن تهتم بأي كلام ستسمعه، واهمالك بهذه الطريقة سيجلب لك الكثير من المشاكل مع عائلتك، ومع من تحب في فترة ما بعد الظهر، أما في المساء فإنك تجري بعض التغييرات في مواعيدك التي وضعتها سابقا لهذه الليلة، وعليه يغضب منك أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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لا جديد، هذا ما يظهره لك صباح هذا اليوم، فتشعر بقليل من الملل لتفكيرك بحياتك وما الذي وصلت اليه، مما يجعلك تخرج عصبيتك على غيرك، وخاصة زملاءك في العمل الذين يرونك أكثر ديكتاتورية وقسوة من قبل، وفي المساء ننصحك بالتزام البيت، ولا داعي لخروجك مع من تحب، وذلك لتقليل المشاكل. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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