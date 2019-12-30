قرر اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من فريق الأهلى مواليد 99، بعد التأكد من صحة شكوى سموحة ضده بمشاركة عادل أحمد زينهم فى مباراة الفريقين رغم إيقافه، كما تم اعتماد فوز سموحة على الأهلى فى هذه المباراة، وتأكدت لجنة المسابقات من أن لاعب الأهلى عادل أحمد زينهم “دودو” شارك مع فريقه، بالرغم من حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، قبل مواجهة سموحة فى الجولة الثامنة عشرة من دورى الجمهورية مواليد 99.

وحقق الأهلى الفوز على سموحة فى تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين فى الإسكندرية.

وحصل “دودو” على بطاقة صفراء فى مباراة المصرى والأهلى يوم 27 أكتوبر، ونال بطاقة صفراء ثانية فى مواجهة إنبى يوم الثامن من شهر ديسمبر، وتم إشهار بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة حرس الحدود والأهلي، فى وجه عادل أحمد زينهم، يوم 15 ديسمبر الجاري.

ورفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى 47 نقطة ليواصل الانفراد بالمركز الأول، بفارق 10 نقاط عن إنبي، الذى ارتقى للمركز الثانى بعد الفوز بهدف نظيف على الإسماعيلى والذى تراجع أيضا للمركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما قفز طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي، وذلك بعد الفوز على مصر المقاصة 2/1، بينما ظل الزمالك فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

يُذكر أن الأهلى حقق الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بالأمس فى دورى 99، حيث تقدّم وليد مصطفى، للنادى الأهلى فى الدقيقة 11، فى الشوط الأول، وعاد الزمالك فى الشوط الثاني، وأدرك هدف التعادل، قبل أن يتقدم الأهلى مرة أخرى حيث سجّل هدف الفوز طريق محمد فخري، فى الدقيقة 74