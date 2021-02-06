769 مليون دينار الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” في شهر

إبراهيم المبيضين

عمان- بلغت قيمة الفواتير التي سددها أردنيون من خلال نظام استعراض وتسديد الفواتير إلكترونيا “اي فواتيركم” خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لصالح جهات مفوترة من قطاعات مختلفة حوالي 769 مليون دينار بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير خدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد زادت قيمة الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” بمقدار 27 مليون دينار، وبنسبة تصل إلى حوالي 3.6 %، وذلك على أساس سنة مقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 742 مليون دينار.

وتظهر أرقام “المركزي” أن قيمة الفواتير المسددة عبر النظام خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي قد زادت بمقدار 29 مليون دينار وبنسبة تصل إلى حوالي 17.4 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة الفواتير المسددة خلال الشهر السابق له شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 740 مليون دينار.

وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “اي فواتيركم” شهد خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي تسديد 2.48 مليون فاتورة لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب بيانات “المركزي”، ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” في الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 860 ألف فاتورة، وبنسبة 53 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام الماضي حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 1.62 مليون فاتورة.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.