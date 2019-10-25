77 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة في غزة

غزة – ارتفع عدد المصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مسيرة العودة شرق قطاع غزة اليوم الجمعة الى 77 مواطنا فلسطينيا من بينهم مسعف. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 77 اصابة مختلفة من بينها 31 اصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 80 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة واشارت وزارة الصحة الى اصابة مسعف متطوع في الهلال الاحمر الفلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم خلال عمله الانساني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.–(بترا)