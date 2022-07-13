77 فريقا مدرسيا تتنافس في نصف نهائي مسابقة ريادة الأعمال والابتكار

إبراهيم المبيضين

عمان- قالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة “إنتروجيت”، الأردنية المتخصصة في تعليم اليافعين ريادة الأعمال، سمر عبيدات، إن 77 فريقا من طلاب مدارس حكومية وخاصة من الأردن ومصر والسعودية، قد بلغت مرحلة نصف النهائي لمسابقة ريادة الأعمال لليافعين التي تستهدف الفئة العمرية 12-17 سنة.

وأكدت عبيدات أن هذه الفرق وصلت الى مرحلة نصف النهائي من بين 142 ناديا لريادة الأعمال تم تأسيسها في مدارس حكومية وخاصة بمساعدة مؤسسة “إنتروجيت”، وشاركت في المرحلة الأولى من المسابقة التي اشتملت على مخيم تدريبي امتد لفترة ثمانية أسابيع لتعلم مفاهيم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الريادية.

وتهدف النهائيات لمسابقة ريادة الأعمال لليافعين الى تزويد اليافعين بمهارات ريادة الأعمال وأدوات الابتكار منذ عمر مبكر، لإنشاء جيل يتجه نحو مسار ريادة الأعمال والابتكار بدلا من المسار الوظيفي في المستقبل، وهي تقام العام الحالي بمشاركة مدارس من مصر والسعودية الى جانب الأردن.

وقالت عبيدات إن الفرق الـ77 التي بلغت مرحلة نصف النهائي من المسابقة من خلال تقديمها أفكارا ونماذج أولية لمشاريع ريادية مع خطة عمل، ستتنافس على مدار أسبوع للوصول الى مرحلة النهائيات وذلك من خلال تقييم لعروضها، حيث سيجري اختيار خمسة وعشرين مشروعا رياديا للتنافس على النهائي.

وبينت أن نتائج مرحلة نصف النهائي ستعتمد على نقاط تنقسم بنسبة ثمانين بالمائة، لتقييم لجنة تحكيم دولية من الأردن ومصر والسعودية، وعشرين بالمائة لتصويت الجمهور عبر منصة التحديات الرقمية، لاختيار أفضل خمسة وعشرين مشروعا منها لتأهيلها الى النهائيات التي سيجري خلالها اختيار أفضل عشرة مشاريع فائزة على مستوى الأردن ومصر والسعودية.

وأشارت عبيدات الى أن نهائيات المسابقة ستنعقد في أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، وسيجري في نهاية المسابقة تكريم وتقديم دعم مادي للفائزين، وحضانة في حاضنة أعمال مخصصة لليافعين، من خريجي البرنامج لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع.

وقالت إن المشاريع المتقدمة للمسابقة تتوزع في ستة مجالات رئيسية أهمها: مجال التعليم، مجال الصحة، مجال الثقافة والفنون، مجال السياحة، مجال الترفيه، مجال البيئة والتكنولوجيا الخضراء.

وتعقد المسابقة التي أطلقتها مؤسسة “انتروجيت” Entro Gate لأول مرة العام 2018 تحت مظلة برنامج ريادي الأعمال الصغير، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الجامعة الأميركية في مادبا، ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، مصنع الأفكار- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وعدد من شركاء النجاح، داخل وخارج الأردن، منهم شركة آيكوم المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، وشركة Interact – Labs، وشركة Mozaik، ومكتبة الشالاتي، من أهم الرعاة في المسابقة من خلال تقديم عدد من الجوائز للفرق وضباط الارتباط الفائزين في المسابقة، كما أن المؤسسة تعقد المسابقة في مصر بالشراكة مع مؤسسة Eduminds Consulting.

وكانت “انتروجيت” اختتمت مؤخرا المخيم التدريبي المنعقد، ضمن مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين بنسختها الثالثة؛ حيث يعد المخيم التدريبي المرحلة الثانية من مراحل المسابقة ويهدف إلى تدريب اليافعين على مهارات ريادة الأعمال وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للخروج بالأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع تفيد مجتمعاتهم.

وقد استمرت الرحلة التعليمية للطلبة المشاركين في مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين بنسختها الثالثة من مختلف المحافظات والمدارس من داخل وخارج المملكة، لمدة ثمانية أسابيع، تعلمت فيها الفرق المشاركة كيفية توليد الأفكار الريادية، استنادا إلى دراسة مشاكل وحاجات المجتمع، وكيفية توظيف مهارات البحث في جمع البيانات وتحليلها، كما اكتسب الطلبة مهارات بناء نموذج العمل التجاري الخاص بمشاريعهم، وبناء الخطة التسويقية والهوية البصرية لمشاريعهم. كما وأتاحت منصة ريادي الأعمال الصغير، للطلبة، دورات متقدمة في ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى اختبارات تقييس المهارات والصفات الريادية لديهم، وأوراق ونماذج أعمال، ومكتبة رقمية، تساعدهم في كل محطة في رحلة التعلم لتطوير أفكارهم والتخطيط لها لتحويلها إلى مشاريع ريادية.

وقد قدم مصنع الأفكار- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الذي يعد أحد أهم شركاء النجاح في المسابقة، جلسات في التفكير التصميمي وبناء النماذج الأولية، للفرق المشاركة، ضمن الأسبوع السابع في المخيم التدريبي لريادة الأعمال والابتكار، بهدف تهيئتهم لبناء النماذج الأولية التي تعد جزءا مهما من تقييم الأفكار.

أما في الأسبوع الثامن فقد تناول موضوع فن عرض الأفكار، استعدادا لتجهيز العروض التقديمية الخاصة بمشاريعهم، وللانتقال لمرحلة المسابقات نصف نهائية؛ حيث سيتم تقييم المشاريع عبر منصة التحديات- ضمن منصة ريادي الأعمال الصغير، التي من خلالها سيسمح للجمهور باستعراض أفكار الطلبة والتصويت لها، كما ستقوم لجنة من الخبراء بتقييم أفكار الفرق المتأهلة للمسابقات نصف النهائية.