77 وفاة و2336 إصابة بفيروس كورونا في إيران

عمان- اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الثلاثاء، أن اكثر من 435 مصابًا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء بشكل كامل وغادروا المستشفيات.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مساعد وزير الصحة الايراني علي رضا رئيسي قوله خلال مؤتمر صحفي إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران ارتفع إلى 2336 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 77، مشيرا إلى أن محافظات جيلان وقم وطهران سجلت أعلى الاصابات بالفيروس.

وبين أن أكثر من 8532 شخصا يرقدون في المستشفيات بسبب الاصابة بكورونا، وبعد اجراء الاختبار على 5737 شخصا تأكد اصابة 2336 بالفيروس. -(بترا)