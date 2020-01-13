الحمل

منذ ساعة واحدة

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الكسل هو عنوانك اليوم يا مولود الحمل، فحاول أن تكون أكثر نشاطا، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطا، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء فلديك ليلة لن تنسى، وذلك لجاذبيتك التي لا تقاوم من الجنس الآخر.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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