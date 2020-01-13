الجوزاء

منذ ساعة واحدة

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يوم تزداد عليك الأعمال يا عزيزي، وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للإنتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من اقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترا، بعد الخامسة مساء تتحسن أوضاعك وتلتفت إلى أمورك العائلية والشخصية، ليلة جيدة لقضائها مع العائلة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم إيجابي لجميع مواليد الجوزاء، وخاصة في مجالي العمل والعاطفة، فأنت حرك ونشيط ولا شيء يوقفك عن عمل ما تريد، قد تسمع التصفيق من رؤسائك في العمل لإنجازاتك، تنقلب الأحداث في المساء وانتبه من مزاجيتك التي لن تقابل استحسانا من شريك حياتك، وخاصة اذا كنت من مواليد أيار. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8

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