الثور

منذ ساعة واحدة

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يوم رائع وتشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم سترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد أن تنجز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك، فأنت تسعى لأن ترفه عن نفسك وتستمتع بوقتك، المواليد الأكثر حظا لهذا اليوم هم مواليد 1 الى 10 أيار(مايو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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