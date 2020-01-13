السرطان

منذ ساعة واحدة

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أنت عاطفي واليوم زادك عاطفة أكثر وأكثر، فأغلبية مواليد السرطان سيأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة، ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت لإقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة، الأكثر عاطفة هم مواليد شهر حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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لا تكن حساسا جدا، ولا تجعل عاطفتك تقرر القرارات المهمة في حياتك، وحاول أن تحكم عقلك واعرف ما تريد من حياتك، ستقف على العديد من القرارات اليوم وتغير رأيك بكثير من الأمور في حياتك، وبالأخص عن أحوالك العاطفية التي قد تشهد انقلابا جذريا، فحكم عقلك جيدا. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 8 الصحة: 9

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