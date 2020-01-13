الأسد

منذ ساعة واحدة

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تبدأ نشيطا ومنكبا على دعم أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح لأمر حدث أمامك ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة خبر سار قد يجعلك تطير فرحا، ويحسن من الأجواء حولك، انتبه على أوضاعك المالية في فترة المساء، لأنك مسرف الى درجة كبيرة، وخاصة مواليد 24 الى 31 تموز.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد على الأصعدة كافة يا مولود الأسد، لكن لا تبالغ في توقعاتك، وكن أكثر واقعية، الصباح يبدأ بداية جيدة، لكن قد تصادف مشكلة في فترة الظهيرة تحل بسهولة، انتبه الى وضعك المادي ولا داعي للإسراف بغير معنى، العاطفة جيدة في المساء، لكن قد تخرج كلمة من فم من تحب لن تعجبك تجعلك عصبيا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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