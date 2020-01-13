العذراء

منذ ساعة واحدة

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وأخيرا انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه يا عزيزي برج العذراء، فاليوم تلاحظ الفرق وخاصة انك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك، ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلا هذا اليوم، فجرب حظك في المساء فقد تربح مبلغ لا بأس به، وبالأخص مواليد 2 الى 11 أيلول (سبتمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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