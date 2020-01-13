الميزان

منذ ساعة واحدة

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اليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك، وخاصة زملائك في العمل الذين سيرونك مشاكسا بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي من الممكن أن تحدث، في المساء يلغى موعد لك مما يثير عصبيتك وكآبتك، وخصوصا مواليد 1 الى 11 تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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